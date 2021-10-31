Bir dönemin en ünlü oyuncularıydı! Kimi soğuktan öldü, kimi hapse düştü, kimi de ödülünü rehineciye verdi! İşte Yeşilçam oyuncularının çöküş hikayeleri...
Yeşilçam'ın en ünlü oyuncularının çöküş hikayelerini izlemeye hazır mısınız? 'Nereden nereye' diyeceğiniz bir haberi turuna götüreceğiz siz değerli okuyucularımızı. Dizi sektöründe yıldızı bir anda parlayıp bir anda da sönen bir çok başarılı, yakışıklı ve güzel oyuncular yer alıyor. Sonu en trajik olanlar ise çoğunlukla Yeşilçam oyuncuları arasında yer alıyor. İşte onlardan bazılarının ibretlik çöküş hikayeleri...
31.10.2021 20:13
- Son Güncelleme: 31.10.2021 20:19
Onlar bir dönemin en ünlü oyuncularıydı. Kimi soğuktan öldü, kimi de hapse düştü. Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerinde oynayan oyuncuların bir çoğunun sonu parasızlık oldu. Öyle ki bazıları hayata tutunamayarak hayatını kaybetti, bazıları kötü yola düşüp hapse girdi, bazısı da hastane önlerinde bulundu. En trajik hikaye ise aldığı ödülü rehinciye bırakıp daha da geri alamayan oyuncu oldu. O gösterişli hayatından eser kalmayıp parasız kalan, hatta ölen ünlülerden bazılarını haberimizde derledik. İşte Yeşilçam oyuncularının çöküş hikayeleri...