Bir dönemin en ünlü oyuncularıydı! Kimi soğuktan öldü, kimi hapse düştü, kimi de ödülünü rehineciye verdi! İşte Yeşilçam oyuncularının çöküş hikayeleri...

Onlar bir dönemin en ünlü oyuncularıydı. Kimi soğuktan öldü, kimi de hapse düştü. Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerinde oynayan oyuncuların bir çoğunun sonu parasızlık oldu. Öyle ki bazıları hayata tutunamayarak hayatını kaybetti, bazıları kötü yola düşüp hapse girdi, bazısı da hastane önlerinde bulundu. En trajik hikaye ise aldığı ödülü rehinciye bırakıp daha da geri alamayan oyuncu oldu. O gösterişli hayatından eser kalmayıp parasız kalan, hatta ölen ünlülerden bazılarını haberimizde derledik. İşte Yeşilçam oyuncularının çöküş hikayeleri...