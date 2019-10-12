Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor. Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş geçtiğimiz gün bir arada görüntülendi. Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner, iş görüşmesi için geldiklerini söyledi: "Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik. Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da 'üçlü paket' sunacağız!" İşte değişimleriyle herkesi şaşırtan çocuk oyuncular…