Bir deri bir kemik bırakan Ezgi Eyüboğlu diyeti! Tek formülle çat diye 50 kiloya düştü!
Son olarak Teşkilat dizisiyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve vücut hatlarını sıkılaştırmak için fitness derslerine ağırlık verdiğini ifade ediyor. Yılların getirdiği değişimlerin farkında olan Eyüboğlu kaslarını daha belirginleştirerek vücut kompozisyonunu geliştirmeye odaklanıyor. Güzel oyuncu doğal güzelliğine önem verdiğini ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini söylüyor.
06.06.2023 15:32 - Son Güncelleme: 06.06.2023 15:32
Ezgi Eyüboğlu son röportajında kariyeri, seyahat tutkusu ve güzellik sırları hakkında ilgi çekici detayları paylaştı. Başarılı oyuncu, hem profesyonel yaşamında hem de fit formuyla dikkat çekiyor. Eyüboğlu doğal güzelliğine önem verdiğini ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini açıklıyor. "Kilo problemi yaşamıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu dikkat çeken bir cevap verdi.