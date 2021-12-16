Bin pişman oldu yüz ifadesi değişince tövbe etti! Botoks yaptıran Kalp Yarası'nın Handesi Merve Çağıran'a bakın!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakteriyle tanıdığımız oyuncu Merve Çağıran botoks kurbanı oldu. Son dönemlerde yüzüdeki kilo ile dikkat çeken Çağıran 2 yıl önce yaptırdığı botoks için çok pişman. Önceden oynadığı dizinin setinde tanışıp ilişki yaşamaya başladığı İsmail Hacıoğlu ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ünlü oyuncu şimdilerde Antakya İstanbul arası mekik dokuyor. Genç oyuncu yüz ifadesi değiştiği için botokstan artık uzak durduğunu dile getirdi.