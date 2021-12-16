Bin pişman oldu yüz ifadesi değişince tövbe etti! Botoks yaptıran Kalp Yarası'nın Handesi Merve Çağıran'a bakın!
Süreç Film imzalı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı ATV'nin fenomen dizisi Kalp Yarası hikayesinin yanı sıra oyuncularıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Botoks yaptıran Kalp Yarası'nın Handesi Merve Çağıran'a bakın. Bin pişman oldu yüz ifadesi değişince tövbe etti.
16.12.2021 08:22
- Son Güncelleme: 16.12.2021 08:23
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakteriyle tanıdığımız oyuncu Merve Çağıran botoks kurbanı oldu. Son dönemlerde yüzüdeki kilo ile dikkat çeken Çağıran 2 yıl önce yaptırdığı botoks için çok pişman. Önceden oynadığı dizinin setinde tanışıp ilişki yaşamaya başladığı İsmail Hacıoğlu ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ünlü oyuncu şimdilerde Antakya İstanbul arası mekik dokuyor. Genç oyuncu yüz ifadesi değiştiği için botokstan artık uzak durduğunu dile getirdi.
Merve Çağıran geçtiğimiz geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı İsmail Hacıoğlu ile bir süre önce ayrılmıştı.