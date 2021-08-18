Billur Kalkavan’ın yaşını duyan şaştı kaldı! Cinsel ilişki itirafıyla olay olan Billur göründüğü gibi değilmiş meğer...
Billur Kalkavan'ın yaşını duyan şaştı kaldı! Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilişkilerinde 11 yılı geride bırakan Billur Kalkavan, verdiği bir röportajında cinsel hayatı üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Magazin gündemine bomba gini düşen açıklamaların ardından Kalkavan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlar ve genç sevgilisi ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Billur Kalkavan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Kalkavan'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Billur Kalkavan kaç yaşındaymış...
18.08.2021 01:44
- Son Güncelleme: 18.08.2021 01:44
Çok küçük yaşta oyunculuğa başlayan ve 'Eyvah Babam' dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Billur Kalkavan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.
Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilişkilerinde 11 yılı geride bırakan Billur Kalkavan'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı.