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Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mıydı? Akciğer kanserine yenik düşmüştü... Sevgilisinde yürek sızlatan açıklama: "Öleceğini düşünmüyordu"

Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mıydı? Akciğer kanserine yenik düşmüştü... Sevgilisinde yürek sızlatan açıklama: "Öleceğini düşünmüyordu"

Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mıydı? Önceki gün akciğer kanserine yenik düşmüştü Kalkavan... Buğra Bahadırlı, sevgilisi Billur Kalkavan'ın son anlarını anlattı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın son videosundaki sözleri ve Buğra Bahadırlı'nın anlattıkları yürek sızlattı.

16.10.2022 15:42 - Son Güncelleme: 16.10.2022 15:45
Billur Kalkavan’ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: Sabah 3.45’te...

BİLLUR KALKAVAN'IN VASİYETİ VAR MIYDI?

Akciğer kanserine yenik düşmüştü... Sevgilisinde yürek sızlatan açıklama geldi.

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Billur Kalkavan’ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: Sabah 3.45’te...

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" notuyla duyurdu.

Billur Kalkavan’ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: Sabah 3.45’te...

Ölümü sanat camiasını yasa boğan Billur Kalkavan'ın son çektiği video ortaya çıktı. Kalkavan, videosunda kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" mesajı vermişti.

Billur Kalkavan’ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: Sabah 3.45’te...

"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖLMÜŞ"

Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş."

Billur Kalkavan’ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: Sabah 3.45’te...

"SON İKİ HAFTA NE YEMEK YİYEBİLDİ NE DE UYUYABİLDİ"

"Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

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