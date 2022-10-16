Billur Kalkavan'ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: "Sabah 3.45'te..."
Billur Kalkavan'ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Önceki gün akciğer kanserine yenik düşmüştü Kalkavan... Buğra Bahadırlı, sevgilisi Billur Kalkavan'ın son anlarını anlattı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın son videosundaki sözleri ve Buğra Bahadırlı'nın anlattıkları yürek sızlattı.
16.10.2022 09:59 - Son Güncelleme: 16.10.2022 10:08
"SABAH 3.45'TE..."
Billur Kalkavan'ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavam'ın son anlarını anlattı, yürek sızlattı.
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti.
"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖLMÜŞ"
Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş."