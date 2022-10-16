Billur Kalkavan'ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: "Sabah 3.45'te..."

"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖLMÜŞ"

Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş."