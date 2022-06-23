Vav TV İzle
Haberler Magazin Billur Kalkavan 'evli ve 6 çocukluyum' diyerek kendini ti'ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

Billur Kalkavan 'evli ve 6 çocukluyum' diyerek kendini ti'ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

Billur Kalkavan 'evli ve 6 çocukluyum' diyerek kendini ti'ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından sağlık durumunu paylaştı. Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evine gitmiş ve ziyaretin ardından Kalkavan'ın akciğer kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Billur Kalkavan Instagram hesabından kendisine gelen sorulara toplu yanıt verdi. İşte kötü günleri yavaş yavaş geride bırakan Billur Kalkavan'ın son hali ve sağlık durumu...

23.06.2022 17:10 - Son Güncelleme: 23.06.2022 17:16
Billur Kalkavan ’evli ve 6 çocukluyum’ diyerek kendini ti’ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

Billur Kalkavan 'evli ve 6 çocukluyum' diyerek kendini ti'ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Billur Kalkavan ’evli ve 6 çocukluyum’ diyerek kendini ti’ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Billur Kalkavan ’evli ve 6 çocukluyum’ diyerek kendini ti’ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

Tedavisine devam eden Billur Kalkavan, sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı. 'Tek sorunum iştah' diyen Kalkavan, eve dönüşün de müjdesini verdi.

Billur Kalkavan ’evli ve 6 çocukluyum’ diyerek kendini ti’ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

"Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yokoluyorlar.Ufak tefek bişeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Ağrım sızım yok. Hala tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Birsürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler"

Billur Kalkavan ’evli ve 6 çocukluyum’ diyerek kendini ti’ye aldı! Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur hastane odasından paylaştı

"İLK DUYDUĞUMUZDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIK"

Billur Kalkavan hastalık süreciyle ilgili her detayı anlattı.

SON DAKİKA