Billur Kalkavan ’aldatılmak kadınların eksikliği’ dedi konuştukça battı ’cinsellik yemekten önemli!’ 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

İşte Billur Kalkavan'ın tartışma yaratan açıklamaları…

"Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak.