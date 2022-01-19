Billur Kalkavan 'aldatılmak kadınların eksikliği' dedi konuştukça battı 'cinsellik yemekten önemli!' 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...
Oyuncu Billur Kalkavan, ilişkiler ve aldatılma üzerine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Zengin çocuğu olmak zor bir şey' sözleriyle dikkat çeken Kalkavan, bu kez hemcinslerini diline doladı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan 'aldatılmak kadının eksikliği' dedi sonra aldı sazı eline. Kalkavan'ın açıklamaları sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.
19.01.2022 15:25
- Son Güncelleme: 19.01.2022 15:25
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." dedi.
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Özlem Esra Adakul'un konuğu olan Kalkavan, Kadınların erkeklere yönelik baskı ve kıskançlıklarını da eleştirdi. Billur Kalkavan'ın "Herkes herkese her şeyi anlatmak zorunda değil." dedi şu ifadeleri kullandı: