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Haberler Magazin Billur Kalkavan 'aldatılmak kadınların eksikliği' dedi konuştukça battı 'cinsellik yemekten önemli!' 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Billur Kalkavan 'aldatılmak kadınların eksikliği' dedi konuştukça battı 'cinsellik yemekten önemli!' 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Oyuncu Billur Kalkavan, ilişkiler ve aldatılma üzerine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Zengin çocuğu olmak zor bir şey' sözleriyle dikkat çeken Kalkavan, bu kez hemcinslerini diline doladı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan 'aldatılmak kadının eksikliği' dedi sonra aldı sazı eline. Kalkavan'ın açıklamaları sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

19.01.2022 15:25 - Son Güncelleme: 19.01.2022 15:25
Billur Kalkavan ’aldatılmak kadınların eksikliği’ dedi konuştukça battı ’cinsellik yemekten önemli!’ 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." dedi.

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Billur Kalkavan ’aldatılmak kadınların eksikliği’ dedi konuştukça battı ’cinsellik yemekten önemli!’ 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

İşte Billur Kalkavan'ın tartışma yaratan açıklamaları…
"Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak.

Billur Kalkavan ’aldatılmak kadınların eksikliği’ dedi konuştukça battı ’cinsellik yemekten önemli!’ 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder ne kadar güzel Yemek yaptığından. Ben diyorum ki 'cinsellikten konuşalım mı?' Çünkü hayatın en önemli konularından biri.

Billur Kalkavan ’aldatılmak kadınların eksikliği’ dedi konuştukça battı ’cinsellik yemekten önemli!’ 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence. Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek."

Billur Kalkavan ’aldatılmak kadınların eksikliği’ dedi konuştukça battı ’cinsellik yemekten önemli!’ 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı...

"BABAMIN METRESLERİNDEN AYRILMASI 1 YIL SÜRDÜ"
Özlem Esra Adakul'un konuğu olan Kalkavan, Kadınların erkeklere yönelik baskı ve kıskançlıklarını da eleştirdi. Billur Kalkavan'ın "Herkes herkese her şeyi anlatmak zorunda değil." dedi şu ifadeleri kullandı:

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