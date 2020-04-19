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Bilim insanları tek tek sıraladı! Masum duruyorlar ama onlar beynin en büyük düşmanları

Beynimiz, her gün karşımıza çıkan ancak dikkate almadığımız ufak şeylerden bile etkileniyor ve ileride ciddi zararlara uğramak kaçınılmaz bir hal alıyor. Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

19.04.2020 15:36 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





