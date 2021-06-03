Bige Önal’dan çarpıcı açıklamalar! Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan Bige Önal ‘Estetik yok’ dedi itirafları peş peşe sıraladı
Bige Önal'dan çarpıcı açıklamalar! Meslektaşı Aras Bulut İynemli ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Bige Önal, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Estetiğim yok' diyen Bige Önal, çocukluğundan kariyerine kadar birçok konu hakkında konuştu. Anne ve babasının döneminin popüler isimler olmasının çocukluk yıllarında büyük bir değişim yaratmadığını belirten Önal, itirafları peş peşe sıraladı. İşte ünlü oyuncu Bige Önal'ın dikkat çeken o açıklamaları…
03.06.2021 18:04
- Son Güncelleme: 03.06.2021 18:04
Meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu Bige Önal, konuk olduğu bir YouTube programında çocukluğundan kariyerine kadar birçok konu hakkında konuştu.
İbrahim Selim'in sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, anne ve babasının göz önünde bir hayat yaşamaktan hoşlanmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben bu göz önünde hayatı fark edecek yaşa gelene kadar onlar çoktan kendilerini piyasadan silmişlerdi.
Bunun için oldukça çaba da sarf etmişler üstelik. Popüler ve göz önünde bir hayattan hoşlanmıyorlardı. Baktığınız zaman meslekleri sebebiyle bu otomatikman oluşuyordu ama aslında tercih edilen bir durum değildi"
Program sırasında eski zamanlara duyduğu özlemi dile getiren Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "O çok eski zamanları yaşamamış olsam bile nostaljiye bir özlem var içimde. İnsanlar birbirine mektup yazsın istiyorum mesela. Ben mektup arkadaşımla hala görüşüyorum"
ESTETİK İTİRAFI
Ünlü oyuncu, programın 'Gözlerimin İçine Bak' adlı bölümünde kendisine yöneltilen "Hiç estetiğin var mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Dişim kırılmıştı bir kere, dişimi yaptırdım.