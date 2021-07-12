Bige Önal ile Aras Bulut İynemli'den kötü haber! Göcek tatili yaramadı 6 yıllık ilişki hüsranla son buldu
Bige Önal ile Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Göcek tatilinde kameralara yakalanan oyuncu çift 6 yıllık ilişkilerinde yollarını ayırma kararı aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber Aras - Bige hayranlarını üzdü. Bige Önal, gazetecilerin evlilik sorusuna, "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.
12.07.2021 16:01
- Son Güncelleme: 12.07.2021 16:08
BİGE ÖNAL İLE ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN KÖTÜ HABER!
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile ekranlarda boy gösteren ve dizinin final yapması ile 6 yıllık sevgilisi Bige Önal ile Göcek tatiline çıkan Aras Bulut İynemli cephesinden ayrılık haberi geldi.
İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı
Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı.
'Çukur' dizisinin final yapmasının ardından Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ile birlikte tatile çıkmış, Göcek koylarında görüntülenmişlerdi.
Önal, akşam saatlerinde lüks teknenin arka kısmına geçti ve arkadaş grubuyla sohbet etmiş, bu sırada İynemli de telefonundan müzik açarak dans etmişti.