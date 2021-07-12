Bige Önal ile Aras Bulut İynemli'den kötü haber! Göcek tatili yaramadı 6 yıllık ilişki hüsranla son buldu

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Göcek tatilinde kameralara yakalanan oyuncu çift 6 yıllık ilişkilerinde yollarını ayırma kararı aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber Aras - Bige hayranlarını üzdü. Bige Önal, gazetecilerin evlilik sorusuna, "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.

12.07.2021 16:01 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





