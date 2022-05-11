Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu! Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir'in eşi ölümden dönmüştü
Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede tedavi görmüştü. Uzunca bir süre sağlığı konusunda endişelendiren Mesut Akusta sonunda sağlığına kavuştu. Mesut Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
11.05.2022 11:35 - Son Güncelleme: 11.05.2022 11:35
Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.
Milliyet'in haberine göre; Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir Akusta ve kızı Berfin Cano ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.