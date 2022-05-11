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Haberler Magazin Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu! Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir'in eşi ölümden dönmüştü

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu! Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir'in eşi ölümden dönmüştü

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede tedavi görmüştü. Uzunca bir süre sağlığı konusunda endişelendiren Mesut Akusta sonunda sağlığına kavuştu. Mesut Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

11.05.2022 11:35 - Son Güncelleme: 11.05.2022 11:35
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın son sağlık durumu! Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’in eşi ölümden dönmüştü

Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın son sağlık durumu! Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’in eşi ölümden dönmüştü

Sevenlerini korkutan usta oyuncu, son olarak Bebek Parkı'nda kızı ve eşi ile görüntülendi. Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın son sağlık durumu! Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’in eşi ölümden dönmüştü

Milliyet'in haberine göre; Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir Akusta ve kızı Berfin Cano ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın son sağlık durumu! Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’in eşi ölümden dönmüştü

Kızını salıncakta sallayan oyuncu ile Berfin'in eğlenceli görüntüleri objektiflere yansıdı.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın son sağlık durumu! Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’in eşi ölümden dönmüştü

Neşesi bir hayli yerinde olan minik Berfin Cano, anne ve babasının fotoğraflarını çekti.

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