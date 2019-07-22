Beyazperdenin yakışıklısı Michael Douglas yıllara teslim oldu!
Milyarder iş adamı Lawrene Stroll, 60'ıncı doğum gününü İtalya'nın Capri arasında kutladı. Kutlamaya katılan ünlü konuklar arasında İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson'ın yanı sıra Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta Jones da vardı. Yakışıklı görüntüsüyle beyazperdeninin bir dönemine damgasını vuran 74 yaşındaki ünlü oyuncu Michael Douglas'ın son halini görenler şaşırdı.
22.07.2019 17:29
- Son Güncelleme: 22.07.2019 17:29
Bir dönemin yakışıklı aktörü Michael Douglas, milyarder iş adamı Lawrene Stroll'un 60'ıncı doğum günü partisine katıldı. İtalya'nın Capri adasında gerçekleşen kutlamaya katılan ünlü konuklar arasında İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson'ın yanı sıra Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta Jones da vardı.
DİĞER GALERİLER