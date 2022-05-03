Betüş'ün biricik kocası, Çilek'in üvey babasıydı! Sihirli Annem'in her eve lazım Sadık'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Sihirli Annem dizisinin mülayim babası Sadık yıllar sonra ortaya çıktı. 2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem halen televizyonlarda tekrar bölümleriyle milyonlarca kişi tarafından sevilerek izleniyor. Efsaneleşen dizide evin biricik babası Sadık'ı canlandıran Şahap Sayılgan bakın şimdi neler yapıyor. Dizi final yaptıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncuya yıllar hiç acımamış. Sihirli Annem'den sonra pek fazla kamera önünde görmediğimiz oyuncunun tekrar dizilere dönmesini isteyen sevenleri sosyal medyadan seslendi.
İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan Sihirli Annem 7'den 70'e her evde izlenen fantastik türdeki bir diziydi. Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Jennifer Boyner, Jess Molho, Selda Özbek Orpak, Suat Sungur, Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya, Gizem Güven gibi isimlerin yer aldığı dizi bir döneme damga vurmuştu. Çocuk oyunculardan Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya, Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada fenomenleşti. Peki dizinin başrol oyuncularından Şahap Sayılgan ne yapıyor?
Betüş'ün biricik kocası, Çilek'in üvey babasıydı. Sihirli Annem'in her eve lazım Sadık'ı yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle ağızları açık bıraktı. Şahap Sayılgan, diziden sonra sırra kadem bastı ve ekranlarda yer almadı. Uzun bir süredir herhangi bir projede boy göstermeyen oyuncu, "Şimdi nerede?" sorusunu gündeme getirdi.
Dizinin daha sonra tekrarları son olarak ise Exxen'de oldukça farklı bir versiyonu, farklı oyuncularla yeniden yapıldı. Ancak hiçbiri ilk yapılan seri kadar başarılı olamadı ve seyirciden ilk seri kadar beğeni toplayamadı. Ancak dizinin ilk yayınlandığı gün kadrosunda yer alan oyuncular, yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Bu oyuncular arasında yer alan ve Sadık karakterine hayat veren Şahap Sayılgan, uzun bir süredir ekranlarda yer almayınca merak edilmeye başlandı.