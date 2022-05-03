Betüş’ün biricik kocası, Çilek’in üvey babasıydı! Sihirli Annem’in her eve lazım Sadık’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle ağızları açık bıraktı

Dizinin daha sonra tekrarları son olarak ise Exxen'de oldukça farklı bir versiyonu, farklı oyuncularla yeniden yapıldı. Ancak hiçbiri ilk yapılan seri kadar başarılı olamadı ve seyirciden ilk seri kadar beğeni toplayamadı. Ancak dizinin ilk yayınlandığı gün kadrosunda yer alan oyuncular, yıllar sonra yeniden gündem oldu.