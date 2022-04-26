Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler! 8. kattan düşmüştü: "Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu"
Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler geldi. "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, dün son dakika haberi ile gündeme geldi. Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybeden Berk Bayındır'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin sevgilisi Simla Ener, Instagram paylaşımı ile kahretti.
Son dakika haberi... "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
"8'İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ"
Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi.