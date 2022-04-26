Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler! 8. kattan düşmüştü: "Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu"

"8'İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi.