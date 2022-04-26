RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler! 8. kattan düşmüştü: "Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu"

Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler! 8. kattan düşmüştü: "Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu"

Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler geldi. "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, dün son dakika haberi ile gündeme geldi. Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybeden Berk Bayındır'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin sevgilisi Simla Ener, Instagram paylaşımı ile kahretti.

26.04.2022 12:42 - Son Güncelleme: 26.04.2022 13:17
Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener’den kahreden sözler! 8. kattan düşerken görmüştü: Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu

"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM CANIMDAN CAN KOPTU"

8. kattan düşmüştü... Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'den kahreden sözler geldi.

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Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener’den kahreden sözler! 8. kattan düşerken görmüştü: Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu

Son dakika haberi... "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener’den kahreden sözler! 8. kattan düşerken görmüştü: Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener’den kahreden sözler! 8. kattan düşerken görmüştü: Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener’den kahreden sözler! 8. kattan düşerken görmüştü: Diğer yarımın gidişini gördüm canımdan can koptu

"8'İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ"
Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi.

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