Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

Fit görünümüyle her zaman dikkat çeken Beste Kökdemir, 6 yıl önce verdiği röportajda zayıflık sırrını basit ama etkili yöntemlerle açıklamıştı. Reformer pilatesten boksa, brokoliden bademe uzanan tercihler, onun sağlıklı yaşam felsefesinin bir parçası.

🥦 SPOR TUTKUSUNDAN VAZGEÇMİYOR Beste Kökdemir'in bu açıklamaları, onun dinamik ve sağlıklı yaşam tarzına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştu. Reformer pilates, ip atlama ve trekking gibi aktiviteleri günlük rutinine dahil eden Kökdemir, dengeli bir yaşam için fiziksel aktivitenin gücüne inananlardan.

🔍 ZAMANIN ÖTESİNDE TERCİHLER Kökdemir'in yaşam tarzı tercihlerinin dönemin çok ilerisinde olduğu söylenebilir. Bugün popüler hale gelen reformer pilates ve açık hava sporlarına o yıllarda yönelmiş olması, sağlıklı yaşam bilincinin onun için ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.

🥣 Sabah 🥚 2 haşlanmış yumurta

🥒 Salatalık + 🥬 Maydanoz

🥑 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado

☕ Şekersiz bitki çayı veya sade kahve