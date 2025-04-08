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Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

2019 yılının Aralık ayında bir magazin dergisine kapak olan başarılı oyuncu Beste Kökdemir, o dönemde verdiği samimi röportajla dikkat çekmişti. 6 yıl önce gerçekleştirilen bu eğlenceli sohbet, kısa kısa sorularla Beste Kökdemir'in günlük tercihlerini ve yaşam tarzını gözler önüne serdi. İşte ünlü oyuncunun zayıflık tüyoları...

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 23:03 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 23:03
Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

Fit görünümüyle her zaman dikkat çeken Beste Kökdemir, 6 yıl önce verdiği röportajda zayıflık sırrını basit ama etkili yöntemlerle açıklamıştı. Reformer pilatesten boksa, brokoliden bademe uzanan tercihler, onun sağlıklı yaşam felsefesinin bir parçası.

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🥦 SPOR TUTKUSUNDAN VAZGEÇMİYOR

Beste Kökdemir'in bu açıklamaları, onun dinamik ve sağlıklı yaşam tarzına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştu. Reformer pilates, ip atlama ve trekking gibi aktiviteleri günlük rutinine dahil eden Kökdemir, dengeli bir yaşam için fiziksel aktivitenin gücüne inananlardan.

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🔍 ZAMANIN ÖTESİNDE TERCİHLER

Kökdemir'in yaşam tarzı tercihlerinin dönemin çok ilerisinde olduğu söylenebilir. Bugün popüler hale gelen reformer pilates ve açık hava sporlarına o yıllarda yönelmiş olması, sağlıklı yaşam bilincinin onun için ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🥣 Sabah

  • 🥚 2 haşlanmış yumurta

  • 🥒 Salatalık + 🥬 Maydanoz

  • 🥑 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado

  • ☕ Şekersiz bitki çayı veya sade kahve

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🍽️ Ara Öğün

  • 🥜 8-10 badem

  • 🍏 1 yeşil elma

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🥗 Öğle

  • 🐟 Izgara somon veya tavuk

  • 🥦 Buharda brokoli + 🥕 havuç

  • 🥗 Zeytinyağlı mevsim salatası

  • 🥄 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdir

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🍵 Ara Öğün

  • 🍓 Bir avuç çilek veya yaban mersini

  • ☕ Bitki çayı

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🍽️ Akşam

  • 🥣 Sebze çorbası (kabak, havuç, karnabahar)

  • 🥗 Zeytinyağlı roka, marul salatası

  • 🐔 Izgara tavuk veya baklagil salatası (mercimek, nohut)

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

🌙 Gece (İsteğe bağlı)

  • 🍵 Papatya çayı veya ılık suya limon

  • 🍶 1 küçük kase yoğurt (isteğe bağlı tarçın ekleyebilirsin)

Beste Kökdemir’in zayıflık sırrı! Yıllardır böyle incecik kalıyor

Fotoğraflar: Instagram