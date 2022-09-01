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Haberler Magazin Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan korkunç itiraf! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: "Acımın üstüne acı yaşattılar"

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan korkunç itiraf! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: "Acımın üstüne acı yaşattılar"

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan korkunç itiraf! 34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu ifade etmişti. Etiler'de görüntülen Yılmaz, itiraflarıyla şaşkına çevirdi. Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti bakın neler anlattı.

01.09.2022 10:06 - Son Güncelleme: 01.09.2022 10:06
Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: Acımın üstüne acı yaşattılar

"ACIMIN ÜSTÜNE ACI YAŞATTILAR"

Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti... Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti!

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Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: Acımın üstüne acı yaşattılar

34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'in birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz ise yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: Acımın üstüne acı yaşattılar

Yılmaz, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu dile getirmişti. Akmerkez'de görüntülenen Yılmaz, şoke eden bir açıklama daha yaptı.

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: Acımın üstüne acı yaşattılar

Sabah'ın haberine göre 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: Acımın üstüne acı yaşattılar

Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yıldız'ı destekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları... Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı.

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