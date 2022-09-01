Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan korkunç itiraf! Ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu iddia etmişti: "Acımın üstüne acı yaşattılar"
Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan korkunç itiraf! 34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu ifade etmişti. Etiler'de görüntülen Yılmaz, itiraflarıyla şaşkına çevirdi. Elmas Yılmaz o mesajı ifşa etti bakın neler anlattı.
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'in birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz ise yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.
Sabah'ın haberine göre 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yıldız'ı destekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları... Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı.