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Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Burak Yılmaz, futboldaki başarısı kadar aşk hayatıyla da gündeme gelen futbolcular arasında. 33 yaşındaki Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz'ın eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz yaz aylarında kısa süreli birliktelik yaşadığı isim...

10.02.2019 11:02 - Son Güncelleme: 10.02.2019 11:02
Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Burak Yılmaz, şimdilerde Beşiktaş'ta 71 numaralı formayı giyiyor. Başarılı futbolcu Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz yaz kısa süreli birliktelik yaşadığı ünlüyü öğrenince çok aşıracaksınız. İşte Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi...

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Arda Turan-Sinem Kobal

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Sinan Engin-Seda Sayan

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Selim Soydan-Hülya Koçyiğit

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Türkiye günlerce bu aşkları konuştu. Kimisi birbirine çok yakıştırıldı, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılamadı. Birçoğu geçmişte kalmış fakat hala akıllardan silinmeyen futbolcu aşklarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşırmamak elde değil.

Tanju Çolak-Hülya Avşar

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