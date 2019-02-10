Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz'ın eski sevgilisi herkesi şok etti! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Burak Yılmaz, futboldaki başarısı kadar aşk hayatıyla da gündeme gelen futbolcular arasında. 33 yaşındaki Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz'ın eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz yaz aylarında kısa süreli birliktelik yaşadığı isim...

10.02.2019 11:02 - Son Güncelleme: 10.02.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





