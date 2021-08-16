Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın biricik aşkı Lisaveti Karibskaya’dan cesur poz! Süper minisiyle sosyal medyayı salladı
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla uzun bir süre gündem olan Karibskaya, bu kez süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Lisaveti Karibskaya'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken fotoğrafa yorum yağdı. Karibskaya'nın özellikle Türk takipçileri, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Yenge yine çok iddialı", "Yandı buralar" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın biricik aşkı Lisaveti Karibskaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
16.08.2021 19:09
- Son Güncelleme: 16.08.2021 19:09
22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.