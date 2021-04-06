Berrak Tüzünataç’a soğuk duş etkisi! Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak işinden oldu
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaz aylarında başlayan sürpriz aşk kısa bir süre sonra sona erimişti. Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, ayrılığın ardından gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı. Hızlı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Berrak Tüzünataç'ın son aşkı, Ali Yörenç'in senarist annesi Ece Yörenç'i kızdırdı. Başarılı senarist, Berrak Tüzünataç'ı ilk olarak Instagram'dan daha sonra da oyuncuyu bir süre önce dahil ettiği yeni projesinden çıkardı.
Berrak Tüzünataç daha sonra ise Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tüzünataç'ın bu aşkı da magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ali Yörenç'in eski sevgilisi Dolunay Soysert ile Berrak Tüzünataç'ın arkadaş olması ortalığı karıştırmıştı. Ünlü isimlerin birlikte çekildikleri fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasıyla kızışan tartışma Dolunay Soysert'in Berrak Tüzünataç'a destek çıkmasıyla son bulmuştu.
GÖNLÜNÜ URAZ'A KAPTIRDI!
Hızlı aşk hayatıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, Ali Yörenç'ten sonra ise gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ele veren ünlü çift, geçen ay ilk kez Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yerken kameralara yansıyan çift, böylelikle aşk iddialarını doğruladı.
DOST KAZIĞI!
İkili aşklarına tam gaz devam ederken Uraz Kaygılaroğlu ile Ali Yörenç'in arkadaş oldukları ortaya çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ile Ali Yörenç'in bir oyun merkezinde makinede "Street Fighter" oynarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı. Fotoğrafı gören internet kullanıcıları, "Uraz'dan dost kazığı" yorumlarında bulundu.