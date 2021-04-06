Berrak Tüzünataç’a soğuk duş etkisi! Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak işinden oldu

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaz aylarında başlayan sürpriz aşk kısa bir süre sonra sona erimişti. Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, ayrılığın ardından gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı. Hızlı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Berrak Tüzünataç'ın son aşkı, Ali Yörenç'in senarist annesi Ece Yörenç'i kızdırdı. Başarılı senarist, Berrak Tüzünataç'ı ilk olarak Instagram'dan daha sonra da oyuncuyu bir süre önce dahil ettiği yeni projesinden çıkardı.

06.04.2021 13:22 - Son Güncelleme: 06.04.2021 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





