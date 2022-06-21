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Haberler Magazin Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde... Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, oyuncu Berrak Tüzünataç ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Tüzünataç (37), Sinan Çetin'in küçük oğlu Rafael Cemo Çetin ile şezlongta aşka geldi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından sıkı magazin takipçilerinin aklına, geçtiğimiz sene Sinan Çetin'in Nil Karaibrahimgil'in teknesinde uluorta soyunduğu anlar geldi.

21.06.2022 17:10 - Son Güncelleme: 21.06.2022 17:10
Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum’da fena yakalandı! Sinan Çetin’in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Rafael'in tatil görüntülerinin ardından Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum’da fena yakalandı! Sinan Çetin’in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Berrak Tüzünataç (37), ardından Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşadığına dair ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum’da fena yakalandı! Sinan Çetin’in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

Habertürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum'da sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yeni aşkıyla tatile çıkan Tüzünataç, iskelede objektiflere yansıdı.

Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum’da fena yakalandı! Sinan Çetin’in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...

Sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, hararetli bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum’da fena yakalandı! Sinan Çetin’in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...


Tüzünataç, daha sonra şezlonguna doğru yönelerek, gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.

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