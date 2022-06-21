Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...
Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde... Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, oyuncu Berrak Tüzünataç ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Tüzünataç (37), Sinan Çetin'in küçük oğlu Rafael Cemo Çetin ile şezlongta aşka geldi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından sıkı magazin takipçilerinin aklına, geçtiğimiz sene Sinan Çetin'in Nil Karaibrahimgil'in teknesinde uluorta soyunduğu anlar geldi.
21.06.2022 17:10 - Son Güncelleme: 21.06.2022 17:10
Berrak Tüzünataç ile Rafael Cemo Çetin Bodrum'da fena yakalandı! Rafael'in tatil görüntülerinin ardından Sinan Çetin'in teknede uluorta soyunduğu anlar yine gündemde...
Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Berrak Tüzünataç (37), ardından Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşadığına dair ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.
Sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, hararetli bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.