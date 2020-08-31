Berrak Tüzünataç Ali Yörenç'le samimi görüntüleri ortaya çıkınca itiraf etti! 35 yaşındaki Berrak'ın yeni aşkı...
Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ı çabuk unuttu. İş insanı Berk Suyabatmaz ile sekiz aylık birlikteliğini haziran başında bitiren Berrak Tüzünataç, bir süredir tatil yapıyor. Çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, Ali Yörenç'le samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkını ilan etti. İşte 35 yaşındaki Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi...
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan ayrılan Berrak Tüzünataç, mutluluğu Ali Yörenç'te buldu. Çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, Ali Yörenç'le samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkını ilan etti. Çıktıkları tatilden fotoğrafları yayılan ikiliden ilk hamle, Tüzünataç'tan geldi.
BERRAK TÜZÜNATAÇ, MUTLULUĞU ALİ YÖRENÇ
Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç'in, Çeşme'de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris'te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti.
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