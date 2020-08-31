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Berrak Tüzünataç Ali Yörenç'le samimi görüntüleri ortaya çıkınca itiraf etti! 35 yaşındaki Berrak'ın yeni aşkı...

Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ı çabuk unuttu. İş insanı Berk Suyabatmaz ile sekiz aylık birlikteliğini haziran başında bitiren Berrak Tüzünataç, bir süredir tatil yapıyor. Çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, Ali Yörenç'le samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkını ilan etti. İşte 35 yaşındaki Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi...

31.08.2020 13:35 - Son Güncelleme: 31.08.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





