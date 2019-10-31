Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün 2 yaşındaki kızı Arya ile bir AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci çocuğu Zeynep Mira'yı kucağına alan Özlem Ada Şahin, büyük kızı Arya'yı kucağından bir an olsun indirmedi. Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle objektiflere poz veren minik Arya, çevredekilerin ilgi odağı oldu... İşte Berkay Şahin'in kızı Arya ve diğer ünlülerin çocuklarının son halleri...

31.10.2019 10:01 - Son Güncelleme: 31.10.2019 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





