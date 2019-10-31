Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri
Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün 2 yaşındaki kızı Arya ile bir AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci çocuğu Zeynep Mira'yı kucağına alan Özlem Ada Şahin, büyük kızı Arya'yı kucağından bir an olsun indirmedi. Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle objektiflere poz veren minik Arya, çevredekilerin ilgi odağı oldu... İşte Berkay Şahin'in kızı Arya ve diğer ünlülerin çocuklarının son halleri...
Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti. Geçtiğimiz gün 2 yaşındaki kızı Arya ile AVM'de görütülenen Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, kızını bir an olsun kucağından ayırmazken, minik Arya çevredekilerin ilgi odağı oldu. Annesi Özlem Ada Şahin'e benzerliği ile dikkat çeken Arya, babasından daha ünlü olma yolunda ilerliyor. İşte ünlü isimlerin çocuklarının son halleri...