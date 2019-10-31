GaleriMagazin

Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün 2 yaşındaki kızı Arya ile bir AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci çocuğu Zeynep Mira'yı kucağına alan Özlem Ada Şahin, büyük kızı Arya'yı kucağından bir an olsun indirmedi. Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle objektiflere poz veren minik Arya, çevredekilerin ilgi odağı oldu... İşte Berkay Şahin'in kızı Arya ve diğer ünlülerin çocuklarının son halleri...

31.10.2019 10:01 - Son Güncelleme: 31.10.2019 10:49
Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti. Geçtiğimiz gün 2 yaşındaki kızı Arya ile AVM'de görütülenen Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, kızını bir an olsun kucağından ayırmazken, minik Arya çevredekilerin ilgi odağı oldu. Annesi Özlem Ada Şahin'e benzerliği ile dikkat çeken Arya, babasından daha ünlü olma yolunda ilerliyor. İşte ünlü isimlerin çocuklarının son halleri...

Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

ÖZLEM YILDIZ'IN OĞLU

Demir Serter

Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

Ozan Ali Akbaba

Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

SİBEL CAN'IN KIZI

Melisa Ural

Berkay Şahin'in kızı Arya'nın ünü babasını geçti, AVM'de ilgi odağı oldu! İşte ünlülerin çocuklarının son halleri

SİBEL CAN'IN OĞLU

Engincan Ural

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri
Cansu Dere daha fazla duramadı, kürkçü dükkanına geri dönüyor! Ünlülerin merak edilen evleri