Berkay Şahin'den Demet Akalın'a ağır cevap: Rezil değil vezir oldum!
Demet Akalın ve Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, hediye saat yüzünden birbirine girdi. Akalın, hediye ettiği Rolex'i satmak isteyen çifte küstü. Taraflar, birbiri hakkında ağır konuştu. Demet Akalın ve Berkay'ın arasında çıkan hediye tartışması Akalın'ın sözlerinin ardından iyice büyüdü. 'Bir kadın; erkeği rezil de ezer vezir de' diyerek olay yaratan Demet Akalın'a Berkay'dan sert cevap geldi.
Demet Akalın önceki gece Etiler Sahne İstanbul'da konser verdi. Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorular üzerine sert konuştu. Akalın, konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Özlem Ada Şahin'e ateş püskürdü: "Beni konuşturmayın. Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!"
Şarkıcı, saat polemiği hakkında konuşurken ise sinirlendi: "Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de 'Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir' dedi. Demet'le konuşan benim, Özlem benim yanımdaydı."