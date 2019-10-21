Berkay Şahin'den Demet Akalın'a ağır cevap: Rezil değil vezir oldum!

Şarkıcı, saat polemiği hakkında konuşurken ise sinirlendi: "Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de 'Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir' dedi. Demet'le konuşan benim, Özlem benim yanımdaydı."