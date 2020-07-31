Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! "Rabbimin armağanı..."
Geçtiğimiz şubat ayında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan Berk Oktay, yeni bir aşka yelken açtı. İfşa görüntüleri ile günlerce magazin gündeminde yer alan yakışıklı oyuncu, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile görüntülendi. Ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni sevgililerin, utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. Tanışma hikayelerini anlatan çiftten Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını duyurdu.
31.07.2020 11:30
- Son Güncelleme: 31.07.2020 11:42
"DUYGULARIMIZI SAKLAMADIK"
"İlk adımı kim attı?" sorusu üzerine ise Atiksoy, "Karşılıklı oldu. Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" dedi.
Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından "Rabbimin armağanı...Sefa geldin gönlüme" notuyla paylaştı.
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