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Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! "Rabbimin armağanı..."

Geçtiğimiz şubat ayında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan Berk Oktay, yeni bir aşka yelken açtı. İfşa görüntüleri ile günlerce magazin gündeminde yer alan yakışıklı oyuncu, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile görüntülendi. Ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni sevgililerin, utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. Tanışma hikayelerini anlatan çiftten Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını duyurdu.

31.07.2020 11:30 - Son Güncelleme: 31.07.2020 11:42
Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! Rabbimin armağanı...

Berk Oktay, eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu. Berk Oktay (37), daha önce birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile şarkıcı Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaştı. İkilinin ilişkisi aşka dönüştü.

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Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! Rabbimin armağanı...

Ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni sevgililerin, utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! Rabbimin armağanı...

Gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna oyuncu çift, "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" cevabını verdi.

Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! Rabbimin armağanı...

"DUYGULARIMIZI SAKLAMADIK"
"İlk adımı kim attı?" sorusu üzerine ise Atiksoy, "Karşılıklı oldu. Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" dedi.

Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından "Rabbimin armağanı...Sefa geldin gönlüme" notuyla paylaştı.

Berk Oktay eski eşinin ifşasından sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu! Rabbimin armağanı...

EBRU ŞAHİN - CEDİ OSMAN

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