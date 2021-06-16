Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

"Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle."