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Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor. Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, şu sıralar büyüyen ailesi ile gündemden düşmüyor. Önceki gün, 'Allah biliyor çok istedim' diyerek üçüncü bebeğinin kız olacağını açıklayan oyuncunun annesini görenler o yıldız isim olduğunu öğrenince şaşırdı. Bergüzar da mesleğinde ailesinin izinden gidenlerden... Kimileri bu gerçeği zaten biliyor. Bergüzar Korel'in annesi, Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si...

16.06.2021 17:56 - Son Güncelleme: 16.06.2021 18:07
Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si... Sosyal medya gündeminden düşmeyen Bergüzar Korel, 3. bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, önceki gün bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

"BİRİ DE KIZ OLSUN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Korel, bebeğinin kız olacağını duyurdu. İşte oyuncunun yaptığı o paylaşım...

Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

"Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle."

Bergüzar Korel'in annesini görenler şaşıp kalıyor bakın kim! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar'ın annesi Bir Zamanlar Çukurova'nın...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına alan ünlü çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarına ise geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu.