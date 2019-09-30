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Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

Beren Saat, geçtiğimiz gün Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasının ortaya çıkmasına neden olan sosyal medyadaki gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti. Beren Saat'in yasak aşk itirafının ardından DJ Maga ile birlikte tatil yaptığı samimi görüntüler internete sızdı... İşte Beren Saat'in DJ Maga ile yasak aşk yaşadığı o anlar...

30.09.2019 13:30 - Son Güncelleme: 30.09.2019 13:57
Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

Beren Saat, Kenan Doğulu'dan boşanmadan yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada Beren Saat olduğu iddia edilen bir kadının karanlıkta, yanında başka bir erkekle çekilmiş pozları dolanmaya başladı. Beren Saat'in o kişinin kendisi olduğunu itiraf etmesinin ardından internete ikilinin görüntüleri sızdı. İşte Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşk belgesi...

Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ ile mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmış hatta Saat fotoğraftaki kadının kendisinin olduğunu doğrulamıştı. Bu olayın ardından Beren Saat ve Maga'nın Çeşme tatilinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile sık sık ayrılık haberleri ile gündeme gelen Beren Saat'in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına "Evet o fotoğraftaki bendim" dedi.

Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

BEREN SAAT VE DJ MAGA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Beren Saat, geçtiğimiz temmuz ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat'e adının aşk dedikodularına karıştığı Fransız DJ Maga'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Beren Saat ve Fransız DJ Maga'nın neşeli halleri objektiflere böyle yansımıştı.

Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

İşte o fotoğraflar...

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