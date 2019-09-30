Beren Saat ile DJ Maga'nın yasak aşkı resmen kanıtlandı! Birlikte tatil yaptıkları samimi görüntüler internete sızdı...

Beren Saat, geçtiğimiz gün Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasının ortaya çıkmasına neden olan sosyal medyadaki gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti. Beren Saat'in yasak aşk itirafının ardından DJ Maga ile birlikte tatil yaptığı samimi görüntüler internete sızdı... İşte Beren Saat'in DJ Maga ile yasak aşk yaşadığı o anlar...

30.09.2019 13:30 - Son Güncelleme: 30.09.2019 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





