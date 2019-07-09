Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!
Son dönemde beyazperde ve dizi sektörünün gördüğü en yetenekli oyunculardan önde gelen Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi merak konusu. Kızlarını setlere taşırken bununla beraber eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. Peki Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız kime benziyor dersiniz? Buyrun anne ve babasına bir bakın: Kızım dizisinde babası rolünde Buğra Gürsoy'u izlediğimiz Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki babasının adı Ejder Gökyıldız. Beren Gökyıldız büyük bir kesim tarafınca burun kıvırılmayan oyunculuğuyla büyüklerine taş çıkartırken, özel hayatıyla da gündem oldu. Sevilen çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşlarında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları...
Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın! Çocuk oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim olan Beren Gökyıldız yaşıyla gündeme geldi. Beren Gökyıldız ekranlarının sevilen yüzlerinden olurken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.
BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?
29 Eylül 2009 yılında Ankara'da doğan Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşında "Kocamın Ailesi" adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, ardından "Güldüy Güldüy", "Anne" ve "Bizim Hikaye" dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Beren gökyıldız, son olarak 2018 mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı "Bade" rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Beren Gökyıldız, Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla ve Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı TV 8 ekranlarının yeni dizisi Kızım'da Öykü karakterini canlandırmaktadır.
Beren Gökyıldız'ın oynadığı diziler ve filmler:
Kızım (Öykü) (TV Dizisi) – 2018
Bal Kaymak (Bade) (Sinema Filmi) – 2018
Anne (Melek) (TV Dizisi) – 2016
Güldüy Güldüy Show – 2016
Kocamın Ailesi (Pelin) (TV Dizisi) – 2014-2015