Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Son dönemde beyazperde ve dizi sektörünün gördüğü en yetenekli oyunculardan önde gelen Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi merak konusu. Kızlarını setlere taşırken bununla beraber eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. Peki Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız kime benziyor dersiniz? Buyrun anne ve babasına bir bakın: Kızım dizisinde babası rolünde Buğra Gürsoy'u izlediğimiz Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki babasının adı Ejder Gökyıldız. Beren Gökyıldız büyük bir kesim tarafınca burun kıvırılmayan oyunculuğuyla büyüklerine taş çıkartırken, özel hayatıyla da gündem oldu. Sevilen çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşlarında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları...

09.07.2019 13:38 - Son Güncelleme: 09.07.2019 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





