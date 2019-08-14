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Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz ay boşanma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın arasında çıkan kıskançlık krizi nedeniyle evliliğin uzun sürmeyeceği de bir başka iddialar arasında yer aldı. Ancak ünlü çift, tatil için gittikleri Marmaris Bozburun'da görüntülendi. Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı...

14.08.2019 10:13 - Son Güncelleme: 14.08.2019 10:27
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Bensu Soral ile Hakan Baş, Marmaris Bozburun'da bir otelde görüntülendi. Geçtiğimiz ay boşanacakları iddia edilen ünlü çift, uzun bir süredir birlikte tatilin keyfini çıkartıyor.

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Haberciler Bozburun'da görüntülenen Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin fotoğraflarını çekmek istedi. Bu sırada personel ile muhabirler tartıştı.

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Otelin müşterilerini zodyakla taşıyan iki görevli ise harekete geçti.

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Habercilerin bulunduğu bota karşı tehlikeli manevralar yaparak çekim yapılmasına engel olmaya çalıştılar.

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ise bu sırada güldü.

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