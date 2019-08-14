Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te görüntülendi! Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı
Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz ay boşanma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın arasında çıkan kıskançlık krizi nedeniyle evliliğin uzun sürmeyeceği de bir başka iddialar arasında yer aldı. Ancak ünlü çift, tatil için gittikleri Marmaris Bozburun'da görüntülendi. Plajda yaşanan gergin anlar kameralara böyle yansıdı...
14.08.2019 10:13
- Son Güncelleme: 14.08.2019 10:27
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