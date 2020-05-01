RAMAZAN İMSAKİYE
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Bensu Soral güneşlendi sosyal medya onu konuştu! 'Neler yapıyorsun Bensu!"

Bensu Soral denince akla şüphesiz duru güzellik geliyor... 2018 yılında Hakan Baş ile dünyaevine giren 29 yaşındaki Bensu Soral, karantina günlerinde evinin bahçesinde güneşlenmeyi tercih edenlerden. Sıcak havaların gelmesi ile karantina günlerini fırsata çeviren ünlü isimler yaz sezonunu açtı. Bensu Soral da o ünlülerden bir tanesi... Bensu Soral'ın bikinisi ile güneşlenirken paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Peki Bensu Soral kimdir? Gelin Bensu Soral'ı yakından tanıyalım. İşte corona virüs nedeni ile evinde yazı getiren ünlü isimler ve Bensu Soral hakkında bilinmeyenler...

01.05.2020 19:57 - Son Güncelleme: 01.05.2020 19:59
Bensu Soral güneşlendi sosyal medya onu konuştu! 'Neler yapıyorsun Bensu!

Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Bensu Soral güzel havayı görünce güneşlenmeye çıktı. Oyuncunun Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına yorum yağdı. İşte Bensu Soral ve yaz sezonunu açan ünlüler...

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Bensu Soral güneşlendi sosyal medya onu konuştu! 'Neler yapıyorsun Bensu!

BERFU YENENLER

Bensu Soral güneşlendi sosyal medya onu konuştu! 'Neler yapıyorsun Bensu!

HAZAL KAYA

Bensu Soral güneşlendi sosyal medya onu konuştu! 'Neler yapıyorsun Bensu!

ASLIŞAH ALKOÇLAR

Bensu Soral güneşlendi sosyal medya onu konuştu! 'Neler yapıyorsun Bensu!

BENSU SORAL

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