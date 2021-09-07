Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı
Bensu Soral gece yarısı havuza girdi, paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! 2018 yılında Hakan Baş ile dünyaevine giren ve evliliğinde kriz yaşayan Bensu soral bu kez güzelliği ile gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda eşi ile arasında 'çocuk' krizi çıktığı ileri sürülen ve 'kariyerini tercih ettiği' iddia edilen oyuncu Bensu Soral, bir başka iddiaya göre de eşi ile evleri ayırmaya karar verdiği yönünde. İşte son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Bensu'nun gece 00.45'te paylaştığı çok konuşulan havuz pozu...
07.09.2021 09:09
- Son Güncelleme: 07.09.2021 09:17