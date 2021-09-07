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Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı

Bensu Soral gece yarısı havuza girdi, paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! 2018 yılında Hakan Baş ile dünyaevine giren ve evliliğinde kriz yaşayan Bensu soral bu kez güzelliği ile gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda eşi ile arasında 'çocuk' krizi çıktığı ileri sürülen ve 'kariyerini tercih ettiği' iddia edilen oyuncu Bensu Soral, bir başka iddiaya göre de eşi ile evleri ayırmaya karar verdiği yönünde. İşte son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Bensu'nun gece 00.45'te paylaştığı çok konuşulan havuz pozu...

07.09.2021 09:09 - Son Güncelleme: 07.09.2021 09:17
Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı

Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Bir süredir evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelen Bensu güzelliği ile hayran bıraktı.

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Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı

2018 yılında nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı yönündeki iddialarla adından söz ettiren Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken ve son dönemin parlayan yıldızlarından olan Bensu'nun gece yarısı paylaştığı havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı

Bensu bu fotoğrafları '00:45 Eylül' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Bensu Soral gece yarısı havuza girdi paylaştığı pozlar ortalığı yıktı geçti! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu güzelliğiyle hayran bıraktı

Soral'ın bu pozlarının ardından yaşı merak konusu oldu.

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