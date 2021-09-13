Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu'yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı
Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu'yu gören hayran kaldı, dönüp bir daha baktı. İş insanı Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğiyle son günlerde gündemden düşmeyen Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ile adından söz ettirdi. İşte önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katılan çiftten Bensu Soral'ın çok konuşulan o pozu...
13.09.2021 09:34
- Son Güncelleme: 13.09.2021 09:34