Vav TV İzle
Haberler Magazin Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu'yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu'yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu'yu gören hayran kaldı, dönüp bir daha baktı. İş insanı Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğiyle son günlerde gündemden düşmeyen Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ile adından söz ettirdi. İşte önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katılan çiftten Bensu Soral'ın çok konuşulan o pozu...

13.09.2021 09:34 - Son Güncelleme: 13.09.2021 09:34
Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu’yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu'yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu’yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

2018 yılında Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı siyah derin yıtmaçlı elbise ile gündeme sosyal medya gündeminde.

Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu’yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

Son dönemde çalkantılı evlilik hayatıyla gündemden düşmeyen Bensu Soral önceki akşam eşi Hakan Baş ile birlikte bir arkadaşlarının düğününde ortaya çıktı.

Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu’yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

Bensu ile Hakan'ın sosyal medyaya düşen görüntüsünü ise 'aralarındaki buzlar eridi' şeklinde yorumlayanlar da oldu, 'gündemde kalmak için mi yaptı bunu?' diyenler de...

Bensu Soral derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı yaktı kavurdu! Evliliğinde kriz yaşayan Bensu’yu gören hayran kaldı dönüp bir daha baktı

Üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu.

SON DAKİKA