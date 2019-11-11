Benim Tatlı Yalanım'ın Suna'sı Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımı olay oldu: Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım
Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından yayınladığı "analı kızlı" paylaşımı ile çok konuşuldu. Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna Doğan karakterine hayat veren 23 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun annesini görenler ikizi sandı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ile annesinin fotoğrafını gören bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı. İşte Aslı Bekiroğlu'nun genç görünümü ile herkesi şaşırtan annesi ve diğer ünlülerin anneleri...
11.11.2019 13:46
- Son Güncelleme: 11.11.2019 14:03
Aslı Bekiroğlu ile annesinin benzerliği herkesi şoke etti. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken 23 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından annesi ile Süheyla Bekiroğlu ile fotoğrafını paylaştı. Bekiroğlu'nun "analı kızlı" notuyla paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı. Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı. İşte Benim Tatlı Yalanım dizisinin Suna'sı Aslı Bekiroğlu ve annesi...
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