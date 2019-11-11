Benim Tatlı Yalanım'ın Suna'sı Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımı olay oldu: Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım

Aslı Bekiroğlu ile annesinin benzerliği herkesi şoke etti. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken 23 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından annesi ile Süheyla Bekiroğlu ile fotoğrafını paylaştı. Bekiroğlu'nun "analı kızlı" notuyla paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı. Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı. İşte Benim Tatlı Yalanım dizisinin Suna'sı Aslı Bekiroğlu ve annesi...