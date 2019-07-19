'Benim güzel tümörüm' diyen Yeşim Salkım'dan duygulandıran açıklama: İlk kez korktum!

YEŞİM SALKIM PROGRAMINDA AÇIKLAMIŞTI

Salkım, kendi adını taşıyan magazin programında bundan iki yıl önce o ameliyat sırasında yaşadıklarını ilk kez paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı...

"Geçen yıl bir ameliyat geçirdim. Çok ani bir ameliyattı. Bir konser için Kıbrıs'a gitmiştim. Konserden sonra gece beni acile zor yetiştirdiler. Vücudumda hiç kan kalmamıştı. Ağır bir kanama geçirmiştim ve son anda hastaneye yetiştirildim. Üç tane pratisyen arkadaş beni acile aldı."