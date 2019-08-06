Bengü'nün kızı Zeynep Selimoğlu'dan ilk fotoğraf! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...
Bengü, geçtiğimiz Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmiş, Şubat ayında da hamile olduğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmıştı. Dün sabah saatlerinde Zeynep bebeği kucağına alan çiçeği burnunda anne Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinden bugün beklenen fotoğraf geldi. İşte 40 yaşındaki Bengü ile kızının ilk fotoğrafı ve 2019 yılının doğuştan ünlü bebekleri...
Bengü, geçtiğimiz Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmiş ve Şubat'ta ise hamile olduğunu paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının tatlı heyecanı, dün kucağına aldığı kızı Zeynep Selimoğlu ile ikiye katlandı. Bengü, kızı Zeynep ile aile fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bengü'nün paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Esra Erol , Pınar Altuğ, Berkay Şahin gibi ünlü isimler de paylaşımın altınagüzel dileklerini not aldı...
BU ŞEKİLDE DUYURMUŞTU
Şarkıcı Bengü, 4 aylık hamile olduğunu Instagram hesabından bu sözlerle duyurmuştu, ''Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum.
Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...
Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz.
Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamileleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.''