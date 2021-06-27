Bengü tekne tatilinde! 5 aylık hamile Bengü bebeği tekmeleyince kendini serin sulara bıraktı
Bengü tekne tatilinde! İkinci çocuğuna 5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde yakalandı. Soluğu Bodrum'da alan ekip, guletle koyları dolaşırken, Yalıçiftlik'e demir attı. Akşam saatlerinde teknenin merdiveninde görüntülenen şarkıcı, bebeği tekmeleyince bir süre karnını okşadı ardından kendini serin sulara bıraktı. Zeynep adında bir kızı olan Bengü, dünyaya gelecek oğluna ise 'Selim' adını verecek. İşte karnı burnunda güzel anne Bengü'nün tatil keyfi...
27.06.2021 10:28
- Son Güncelleme: 27.06.2021 10:28
BENGÜ TEKNE TATİLİNDE!
İkinci çocuğuna 5 aylık hamile olan Bengü 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi. Selim adını vereceği oğluna kavuşmak için gün sayan şarkıcı Bengü (42), bir grup arkadaşıyla tatil sezonunu açtı.
SAKİN BİR YER ARADILAR
Guletle Bodrum'daki koyları dolaşarak, sakin bir yer arayan şarkıcı ve beraberindekiler, sonunda Yalıçiftlik'e demir attı. Bengü, arkadaşları denizin ve güneşin tadını çıkarırken; dinlenmeyi tercih etti.
FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Akşam saatlerinde fikrini değiştiren şarkıcı, pareosunu çıkarıp, teknenin merdivenlerine oturdu. Erkek bebek bekleyen Bengü, çocuğu tekmeleyince, bir süre karnını okşadı.
Ünlü şarkıcı, teknenin merdivenlerinde oturduktan sonra sonra kendisini merdivenlerden serin sulara bıraktı.