Bengü tekne tatilinde! 5 aylık hamile Bengü bebeği tekmeleyince kendini serin sulara bıraktı

Bengü tekne tatilinde! İkinci çocuğuna 5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde yakalandı. Soluğu Bodrum'da alan ekip, guletle koyları dolaşırken, Yalıçiftlik'e demir attı. Akşam saatlerinde teknenin merdiveninde görüntülenen şarkıcı, bebeği tekmeleyince bir süre karnını okşadı ardından kendini serin sulara bıraktı. Zeynep adında bir kızı olan Bengü, dünyaya gelecek oğluna ise 'Selim' adını verecek. İşte karnı burnunda güzel anne Bengü'nün tatil keyfi...

27.06.2021 10:28 - Son Güncelleme: 27.06.2021 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





