Bengü ikinci bebeğinin ardından verdiği radikal kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...
Bengü ikinci bebeğinin ardından verdiği radikal kararı açıkladı. 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü bu karararla sevenlerini bir hayli üzecek. 5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere, "İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak" şeklinde cevap verdi. "Bir kız, bir erkek çocuk yeter" diyen Bengü, Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Sahnelere veda edeceğini söyleyen Bengü açıklamalarıyla dikkat çekti.
"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI YAPTIRDIM"
İkinci bebeğine beş aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben beş aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim..."
"HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"
Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor...
"Herhalde ekim ayına kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım."