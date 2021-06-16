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Bengü ikinci bebeğinin ardından verdiği radikal kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...

Bengü ikinci bebeğinin ardından verdiği radikal kararı açıkladı. 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü bu karararla sevenlerini bir hayli üzecek. 5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere, "İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak" şeklinde cevap verdi. "Bir kız, bir erkek çocuk yeter" diyen Bengü, Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Sahnelere veda edeceğini söyleyen Bengü açıklamalarıyla dikkat çekti.

16.06.2021 09:50 - Son Güncelleme: 16.06.2021 10:04
Bengü ikinci bebeğiyle verdiği şok kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...

'İNŞALLAH BEBEĞİM DE ANTİKORLU DOĞACAK'

Bengü ikinci bebeğiyle verdiği şok kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü önceki gün Nişantaşı'nda tatil alışverişi yaparken objektiflere takıldı.

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Bengü ikinci bebeğiyle verdiği şok kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...

Muhabirlerle konuşan ve tatil öncesi alışveriş yapmaya çıktığını söyleyen şarkıcı Bengü, "Çarşamba günü tatile çıkıyoruz. Hem kendime hem de Zeynep'e bir şeyler almaya çıktım. Önce bir anneanne dede ziyareti sonda da mavi tur yapacağız" dedi.

Bengü ikinci bebeğiyle verdiği şok kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI YAPTIRDIM"
İkinci bebeğine beş aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben beş aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim..."

Bengü ikinci bebeğiyle verdiği şok kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...

"İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben, ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı, aşı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronavirüse yakalanmayı daha riskli buluyorum" şeklinde konuştu.

Bengü ikinci bebeğiyle verdiği şok kararı açıkladı! 'İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak' diyen Bengü...

"HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"
Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor...
"Herhalde ekim ayına kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım."