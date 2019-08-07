Bengü hastane çıkışında duygularını anlattı: O an çok ağladım!

Eylül ayı gibi sahnelere dönmeyi planladığını söyleyen şarkıcı, "Şu an için erken ama sağlığım yerinde olduğu sürece sahnelere başlarım. Hem eşimi hem kızımı hem de işimi mutlu etmek için yaşayacağım. Herhalde eylül gibi sahnelere başlarım." dedi. Bebeğine kendisinin bakacağını söyleyen şarkıcı, ayrıca bir bakıcı tutacağını ifade etti.