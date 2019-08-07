Bengü hastane çıkışında duygularını anlattı: O an çok ağladım!
Bengü, hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep ile birlikte hastaneden ayrılan Bengü, aracına binmeden önce soruları yanıtladı. Duygularını gazetecilerle paylaşan Bengü, "En büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Çok güzel geçti. O an çok ağladım. O an Allahla da yan yana geliyorsunuz. Hayatımın en unutulmaz anıydı." dedi. Çiçeği burnunda anne - babanın heyecanı dikkatlerden kaçmadı.
07.08.2019 18:00
- Son Güncelleme: 07.08.2019 18:00
Eylül ayı gibi sahnelere dönmeyi planladığını söyleyen şarkıcı, "Şu an için erken ama sağlığım yerinde olduğu sürece sahnelere başlarım. Hem eşimi hem kızımı hem de işimi mutlu etmek için yaşayacağım. Herhalde eylül gibi sahnelere başlarım." dedi. Bebeğine kendisinin bakacağını söyleyen şarkıcı, ayrıca bir bakıcı tutacağını ifade etti.
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