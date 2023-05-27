"Ben yatmadım sen yattın" kavgasında Bircan Bali Uraz Kaygılaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü "Arkadaşlarıma saldırmış bana sallamış"

Ardından Şancı yorumlarına "Ağır kanlıymış" diyerek devam etti. Bali ise "Uyuyor muymuş hemen?" diye sordu. Aynı zamanda Şancı, 'Enerjisi çok düşükmüş' dedi. Bircan Bali ise 'Neden Uraz'a az süre veriliyor mesela horluyor mu acaba?' diyerek gülmeye devam etti.