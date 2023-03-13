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Haberler Magazin "Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum" demişti! Meedo Şeyma Subaşı'ya 'abone' oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

"Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum" demişti! Meedo Şeyma Subaşı'ya 'abone' oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hamlesi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

13.03.2023 12:05 - Son Güncelleme: 13.03.2023 12:05
Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti! Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

Şeyma Subaşı ve evlilik hazırlığında olduğu uzatmalı sevgilisi Meedo cephesinden flaş hamle.

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Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti! Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.

Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti! Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

Düğün öncesi Şeyma'dan flaş bir hamle geldi.

Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti! Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

Subaşı, Instragm'da abonelik sistemine geçti.

Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti! Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler

Şeyma'ya abone olanlardan biri de hiç kuşkusuz Meedo.

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