Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye altın çağını yaşatır. 2. kez hasımlığın kitabını yazacaklar. Salı günleri atv ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Diziye katılan yeni isimler izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak yakın zamanda kadroya katılan ünlü oyuncu Engin Benli canlandırdığı Tatavlalı karakteriyle çok sevilirken Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan kattı.