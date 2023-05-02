Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba derken Polat Alemdar...

Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölümüyle 2 Mayıs 2023 Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin takipçileri bir süredir Kayıkçı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı kim? Kayıkçı'yı hangi oyuncu oynuyor? Gelin birlikte bakalım...