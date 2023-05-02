Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba derken Polat Alemdar...
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında olacak. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'in paylaştığı dizide köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor. 29. bölümü merakla beklenen dizi hakkında ortaya atılan yeni iddialar az buz değil. Kayıkçı'nın kim olduğu merak edilirken, EDHO oyuncularının konuşulması sosyal medyayı salladı. 29. bölüm fragmanında Cezayir, Kayıkçı'yı yakalamak için köprüden kamyona atlıyor. Nefes kesen sahneler gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
02.05.2023 11:17 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:17
Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölümüyle 2 Mayıs 2023 Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin takipçileri bir süredir Kayıkçı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı kim? Kayıkçı'yı hangi oyuncu oynuyor? Gelin birlikte bakalım...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 29. BÖLÜM ÖZETİ
29 bölümde neler olacak;
Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.
Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer.