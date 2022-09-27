Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: "Minik fenomenler"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı, sevimli kardeşlere "Minik fenomenler" , "Prensesler" , "Maşallah çok tatlılar" yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Bu mutlu evliliğinden ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina sosyal medya gündeminde.
27.09.2022 10:09 - Son Güncelleme: 27.09.2022 10:09
"MİNİK FENOMENLER"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı.
Oktay Kaynarca ile ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Akil, kızlarıyla sosyal medya gündeminde.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
İşte Pelin Akil'in kızları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...