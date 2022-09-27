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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: "Minik fenomenler"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: "Minik fenomenler"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı, sevimli kardeşlere "Minik fenomenler" , "Prensesler" , "Maşallah çok tatlılar" yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Bu mutlu evliliğinden ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina sosyal medya gündeminde.

27.09.2022 10:09 - Son Güncelleme: 27.09.2022 10:09
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: Minik fenomenler

"MİNİK FENOMENLER"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: Minik fenomenler

Oktay Kaynarca ile ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Akil, kızlarıyla sosyal medya gündeminde.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: Minik fenomenler

Anıl Altan ile mutllu bir evliliği olan Pelin Akil'in kızları Alin ile Lina, anne ve babasını geçti, artık onlardan daha ünlü...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: Minik fenomenler

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

İşte Pelin Akil'in kızları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in ikizlerini gören hayran kaldı! Alin ile Lina anne ve babasını solladı: Minik fenomenler

Alin ve Lina

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