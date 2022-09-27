Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak yıldızı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...