Vav TV İzle
Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Atv ekranlarının yeni fenomeni Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde Oktay Kaynarca yer alıyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Cezayir karakteriyle izlyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Kaynarca hakkında araştırma yapanlarsa eski eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.

27.09.2022 09:54 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:54
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 57 yaşındaki Oktay Kaynarca, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Ben Bu Cihana Sığmazam'da, Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak yıldızı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...

Seda Sayan-Sinan Engin

SON DAKİKA