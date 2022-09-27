Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı! Herkes bambaşka biliyordu ama meğer...
Atv ekranlarının yeni fenomeni Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde Oktay Kaynarca yer alıyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Cezayir karakteriyle izlyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Kaynarca hakkında araştırma yapanlarsa eski eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
27.09.2022 09:54 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 57 yaşındaki Oktay Kaynarca, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam'da, Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca günün en çok merak edilen isimlerinden biri.