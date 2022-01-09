Bekir Aksoy'un oyuncu eşi Nazife Aksoy’un taciz davasında ortalık karışıyor: "Farklı algılandım..."

"İfadem şu şekildedir: Nazife Aksoy'un iddia ettiği gibi bir olay yaşanmamıştır. Nazife Aksoy, olayın olduğu zaman herhangi bir tepki vermemiş, tacize uğradığına dair bir şey söylememiştir" deyince bunun üzerine Aksoy, yalan tanıklık suçundan İşsever'e dava açtı.