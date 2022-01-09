Bekir Aksoy'un oyuncu eşi Nazife Aksoy’un taciz davasında ortalık karışıyor: "Farklı algılandım..."
Bekir Aksoy'un oyuncu eşi Nazife Aksoy'un taciz davasında ortalık karışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda iddiaya göre oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 2012 yılında provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş, ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı. Aydın, bu sefer 2019 yılında iddiaya göre yine meslektaşı olan Nazife Aydın'ı taciz etmişti. Nazife Aksoy, Aydın'ın cinsel tacizine defalarca kez maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. İstinaf'a taşınan dosyada mahkemede tanık olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever ifadesini değiştirdi. Nazife Aksoy, yalan tanıklık suçundan İşsever hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...
Bekir Aksoy'un oyuncu eşi Nazife Aksoy'un taciz davasında ortalık karışıyor... Oyuncu Uğur Arda Aydın'a İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Aydın'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. İstinafa taşınan dosyada mahkemede tanık olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever, ifadesini değiştirerek tacizin söz konusu olmadığını söyledi. Bunun üzerine Nazife Aksoy, yalan tanıklık suçlamasıyla İşsever hakkında suç duyurusunda bulundu.
'DEFALARCA TACİZ ETTİ'
İddiaya göre olay 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda yaşandı. Oyuncu-yönetmen Uğur Arda Aydın, provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı. Aydın bu defa 2019'da bir diğer meslektaşı Nazife Aksoy'u taciz etti. Bunun üzerine Aksoy olayın defalarca tekrarlandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Aydın'a, iki sanatçıya 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilerek dava açılmıştı. Ardından Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmedildi. Tanık olarak dinlenen Ayşegül İşsever olayı şöyle anlatmıştı: "Nazife bana Uğur Arda'nın kendisini dudağının kenarından öptüğünü söyledi."