Behzat Uygur'dan yıllar sonra bomba itiraf! Mendil satan kısa pantolonlu çocuk meğer Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'muş...

'O ŞİMDİ ÇOK BEĞENİLEN BİR OYUNCU'

"Bir Adana turnesindeydik. Babam mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk 'gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi. O şimdi çok beğenilen bir oyuncu, Caner Cindoruk oldu."