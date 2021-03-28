Behzat Uygur'dan yıllar sonra bomba itiraf! Mendil satan kısa pantolonlu çocuk meğer Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'muş...
Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur'dan yıllar sonra bomba itiraf! Mendil satan kısa pantolonlu o çocuk meğer Caner Cindoruk'muş... Rol aldığı her dizide oyunculuğunu konuşturan Caner Cindoruk hakkında Behzat Uygur'dan gelen itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Babası Nejat Uygur'la turnede olduğu bir döneme ait anısını paylaşan Behzat Uygur'un itirafının ardından herkes Caner Cindoruk'un geçmiş yıllardaki halini merak etti.
'O ŞİMDİ ÇOK BEĞENİLEN BİR OYUNCU'
"Bir Adana turnesindeydik. Babam mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk 'gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi. O şimdi çok beğenilen bir oyuncu, Caner Cindoruk oldu."
Behzat Uygur'un itirafının ardından Caner Cindoruk'un gençlik halleri merak konusu oldu. İşte kardeşleri ve amcası da ünlü olan Caner Cindoruk'un yıllar önceki halleri ve ünlülerin nostaljik fotoğrafları...
CANER CİNDORUK VE AİLESİ - TIKLA