Bayramda hangi ünlü ne kadar kazandı? Ünlüler ne kadar sahne ücreti aldı? Demet Akalın, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz...

Bayramda hangi ünlü ne kadar kazandı sorusu Ramazan'ın bitmesinin hemen arkasından gündemde en çok merak edilenler arasına girdi. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde Hadise yer alıyor. İşte Ünlüler ne kadar sahne ücreti aldı? sorusunun yanıtı...