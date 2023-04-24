Bayramda hangi ünlü ne kadar kazandı? Ünlüler ne kadar sahne ücreti aldı? Demet Akalın, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz...
Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken ünlülerin bayramda ne kadar sahne ücreti aldığı merak konusu oldu. Demet Akalın, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve daha bir çok şarkıcı kazançlarını katladıkça katladı. Peki Bayramda hangi ünlü ne kadar kazandı? Ünlüler ne kadar sahne ücreti aldı? Gelin birlikte bakalım...
24.04.2023 11:44 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:46
Bayramda hangi ünlü ne kadar kazandı sorusu Ramazan'ın bitmesinin hemen arkasından gündemde en çok merak edilenler arasına girdi. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde Hadise yer alıyor. İşte Ünlüler ne kadar sahne ücreti aldı? sorusunun yanıtı...
TEK KONSERDEN 2,5 MİLYON TL
Antalya'da tek konser veren Hadise bu bayramda 2,5 milyon TL kazandı. Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alan Gülşen de 3 milyon TL aldı.