Batuhan Karacakaya’nın biricik aşkı bikinili pozlarıyla gündemde! Survivor Aleyna Çalışkan sosyal medyada fırtınalar estiriyor

Survivor 2021 yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşkı, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan ise bir anda magazin basınının çok konuşulan isimleri arasına girdi.