Batuhan Karacakaya'nın biricik aşkı bikinili pozlarıyla gündemde! Survivor Aleyna Çalışkan sosyal medyada fırtınalar estiriyor
Batuhan Karacakaya'nın biricik aşkı bikinili pozlarıyla gündemde! Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'de sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karacakaya, son olarak Survivor Gönüllüler Takımı'nda yarışan Aleyna Çalışkan ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Ünlü çiftin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Aleyna Çalışkan, bir anda magazin basınının çok konuşulan isimleri arasına girdi. Tüm dikkatleri üzerine toplayan Çalışkan'ın sosyal medya paylaşımları da olay oldu. İşte Aleyna Çalışkan'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımları...
17.11.2021 21:07
- Son Güncelleme: 17.11.2021 21:07
Survivor 2021 yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşkı, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan ise bir anda magazin basınının çok konuşulan isimleri arasına girdi.
12 yaşından beri sporla ilgilenen ve fitness şampiyonluğu bulunan Aleyna Çalışkan'ın formda vücudu ise takipçilerinden tam not aldı.