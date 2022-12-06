Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? 1 milyonluk soru ne?
Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan bölümünde Batu Alıcı yarıştı. 3 yıl sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Henüz 20 yaşında olan Batu Alıcı izleyicinin büyük ilgisini çekti. Peki Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? 1 milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Batu Alıcı damga vurdu. 1 milyonluk soruya kadar gelen Alıcı 400 bin TL'lik ''Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?'' sorusuna doğru yanıtı vererek 1 milyonluk soruyu gördü. Peki Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Batu Alıcı hangi üniversitede okuyor? 1 milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı? İşte yanıtları...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yılın ardından Pazar akşamı bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu görme şansı elde etti.
BATU ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ ÜNİVERSİTEDE OKUYOR?
Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak 3 yıl sonra 1 milyon değerindeki soruyu gören Batu Alıcı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.
Kayak sporuyla uğraşan Batu Alıcı, okulunun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.